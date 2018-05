Kılıçdaroğlu: Bahçeli yanındakine baksın

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'FETÖ seçmeni açıklaması Ankara 'yı salladı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli üzerinden hükümete yüklendi.CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''FETÖ'nün siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Sen FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın'' sözleriyle tepki gösterdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:''Gazete sahipleri artık kendi özgür iradeleriyle gazetecilik yapmıyorlar. Gazete sahipleri atama ile o görevlere geliyorlar. Artık atama ile gazete sahipleri belirleniyor. Biz ne yapacağız? 6 ilkemiz var. Bütün gazeteci arkadaşlarım dinlesinler. Birincisi şu gazete sahibinin gazetecilik dışında başka bir işi olmamalı. Gazetecilik yapmak istiyorsa bir patron başımızın üstünde yeri var. Ben halkın çıkarlarını savunacağım diyecek. İkinci kuralımız gazetelerin dağıtılması bir şirketin tekeline bırakılamaz. Bugün gazete dağıtma iki şirketin elinde bunlar işbirliği yaptığı zaman Türkiye'de hiçbir gazete dağıtılamaz. Üçüncüsü gazetecilikte sendikalaşma zorunlu olmalı. Gazetecilik yapan kişi zorunlu olarak aynı zamanda sendika üyesi olacak. Sayın Genelkurmay Başkanı ile saray sözcüsünün Gül'ü ziyaretini internette haber yapmıştı bir gazeteci arkadaşım bu gazetecinin işine son verdiler. Genelkurmay Başkanı ile saray sözcüsünün 11. Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi dünyanın her tarafında haberdir. Demek ki yapılan doğrudur. Haber yalan mı? Hayır. Neden bu gazetecinin görevine son verilir? Dört Basın İlan Kurumu ve RTÜK yeniden yapılandırılmalıdır. Beş kamu ilanlarında fiyatları belirleme iktidarın keyfine bağlı o keyfiyetten çıkarılmalı. Altıncı kuralımız da televizyonlarda görüyorsunuz zorunlu ilan diyor bunların paralı olması lazım. Özel sektör nasıl bedava yapmıyorsa o da bedelini ödemelidir. Bu kuralları gazeteci arkadaşlarıma söylüyorum. 24'ünde yetki verin bunların tamamını hayata geçireceğim. FETÖ'nün siyasi ayağı bir numaralı ayağı sarayda oturan zattır. Herkes bunu biliyor. 'Ne istediniz de vermedik?' Türkiye'yi teslim ettin. Devletin kozmik odasını FETÖ'ye açmadın mı? Açtın.Şunu affedemiyorum FETÖ'nün siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Bu seçmenler FETÖ'cü mü değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Rahmetli Türkeş hayatta olsaydı ben her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen adamla asla yan yana gelmezdi. Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar.İşçiler gerçekten bayram yaptı mı? Milyonlarca gencimiz işsizse hangi bayramı yapacaklar? Son 15 yılda 22 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. Bu 22 bin kişi kimdi? Bunlar gariban işçilerdi. Hala on binlerce taşeron işçisine kadro verilmedi. Bütün taşeron işçilerine kadrolarını vereceğiz. Asgari ücret net 1500 lira olmalı diye ilk biz dile getirdik. Asgari ücret 2000 lira olmalı dedik.24 Nisan 2018 günü Genelkurmay Başkanı ile İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'ü ziyaretleri... Sivil kıyafetle gittiler. Yansıyan bilgilere göre 'Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni var o törene katılmayınız, Cumhurbaşkanı adayı olmayın' diyorlar. Efendim Suriye konusunu görüştüler. Sayın İbrahim Kalın'ın Suriye konusuyla ne ilgisi var?10. Cumhurbaşkanına da gidin bilgi verin o zaman. Bu bir askeri vesayet girişimidir. Diğer vesayetlerden farkı şudur askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasinin üzerine giydirilmek istenmektedir. Sayın Abdullah Gül'den de çok açık ve net açıklama bekliyorum. Gitti Erbakan'ın anma törenine katıldı. Nasıl oluyor da Genelkurmay Başkanı kendisini kullandırtır?Eğer silah zoruyla demokrasiyi yok etmek için çare arıyorsanız biz göğsümüzü siper etmeye hazırız. Askeri kendin için kullanıyorsun. Afrin'de de kendin için kullandın. Bu işi garantileyecek olan bu ülkenin demokratlarıdır. Askeri arkasına alarak demokrasiyi mi geliştireceksin? Kışlaya adliyeye camiye siyaseti sokmayın dedim.'',NTV