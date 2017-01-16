Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yle görüşecek!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ile görüşmek için randevu istedi.
Kılıçdaroğlu’nun, Bahçeli’ye Anayasa Değişikliği ile ilgili kaygılarını ifade edeceği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini Bahçeli'ye iletti. MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin çarşamba günü saat 12.00'de, Meclis'te bir araya gelecek.
Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.
DİĞER HABERLER
Melih Gökçek'ten 'FETÖ' yanıtı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'FETÖ' sorusuna cevap verdi.
Başbakan, milletvekillerini topluyor!
Başbakan Binali Yıldırım, AK Partili milletvekilleri ile buluşuyor.
'Kulis kedi' milletvekillerinin ilgi odağı oldu
Bu kedinin adı Kulis. Meclis'te kuliste yaşadığı için bu ismi alan kedi, milletvekillerinin ilgi oda
AK Partili kaç kadın üye var?
AK Parti'de kaç kadın üye olduğu açıklandı. Buna göre AK Parti, dünyanın en fazla kadın üyeye sahip