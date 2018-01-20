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Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret edecek.17063
  • Giriş : 20.01.2018 / 15:33:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret edecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı Almanya'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ''Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile eski genel başkanımız Deniz Baykal'ı ziyaret edeceğiz. Eski genel başkanımızın sağlığı her geçen gün daha iyiye gitmektedir'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, göçün 56'ıncı yılı ile ilgili düzenlenen programa katılmak üzere beraberindeki heyetle beraber Almanya'ya gitti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 12.30'da Köln'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler uğurladı.

Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti hakkında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ''Bugün Almanya'da Nazım Hikmet etkinliğine katılacağız. Bunun yanında göçün 56'ıncı yılı etkinliğine katılacağız. 1962 yılında yapılan bir anlaşma sonrasında yurt dışına vatandaşlarımız çalışmak üzere gitmişlerdir. Bu 56 yıllık süreç içerisinde artık yurt dışında üçüncü jenerasyon bile sürecini tamamlamaya başladı. Dönüp baktığımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çalışan olmanın yanı sıra orada hayatın her alanında çok etkin bir noktadalar. Sanatçılarımız var, spor adamlarımız var, akademisyenlerimiz var, iş adamlarımız var, büyük esnaf vatandaşlarımız var. Artık sadece çalışanların olduğu bir yurt dışı göçmen sorunu yok. Bütün bunların yanında kronikleşmiş göçmen sorunları da var. Bu akşam ki etkinlikte hem Nazım Hikmetin etkinliğinin yanı sıra hem de göçün 56'ıncı yılı nedeniyle bir belgesel izleyeceğiz. Akabinde 4-5 saatlik bir toplantı yapacağız'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da tedavi gören eski genel başkan Deniz Baykal'ı da ziyaret edeceğini söyleyen Bingöl konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Bizim için Almanya seyahatinin en anlamlı yanı ise eski genel başkanımız sayın Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede kendisini ziyaret edeceğiz. Aldığımız bilgiler sayın genel başkanımızın sağlığının her geçen gün iyiye gittiği noktasında. Bizde genel başkanımızı ziyaret edeceğiz. Sadece ziyaret etmekle kalmayacağız. Almanya'ya gittiğimizi duyan yüzlerce vatandaşımızın selamlarını götüreceğiz.''

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