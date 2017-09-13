Kılıçdaroğlu: Bedelliyi istemedim
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, askerliğini yapmak için Sivas'a gidiyor. Oğul Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamasında bedelli askerliği tercih etmediğini ve askerden gelince iş bulup evleneceğini belirtti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ODTÜ ve TOBB üniversitelerinde Güneydoğu Asya ve Güney Kore dersleri veren akademisyen oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik görevini yerine getirmek için Sivas'taki birliğine teslim olacak. Yolculuk öncesi Habertürk'ten Düzgün Karadaş'a konuşan Kerem Kılıçdaroğlu, "Şu anda son hazırlıklarımı yapıyorum. Çantamı hazırlıyorum. Bana gelen çağrı kâğıdında birliğime en geç cuma günü teslim olmam gerektiği belirtiliyor. Ben de cuma günü birliğime teslim olacağım" dedi.
Çağrı kağıdına göre piyade er olarak askerlik görevini yerine getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Askere gitmemden dolayı annem üzülüyor ama sorun değil. Bir an önce gidip vatani görevimi yapıp gelmek istiyorum" diye konuştu.
Daha önce çıkan bedelli askerlik imkanından faydalanma hakkı bulunduğunu ancak bu hakkı kullanmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bilinçli olarak onu tercih etmedim. Herkes gibi ben de askerliğimi yapmak istiyorum. Askerden döndükten sonra iş bulacağım. Ardından da evlilik için gerekli adımları atacağız" ifadesini kullandı.
'GARİBANIN ÇOCUĞU GİBİ GİTMELİ'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun askere gitmesiyle ilgili hislerinin sorulması üzerine "Çocuğumu bedelini ödeyerek askere göndermeyebilirdim. Ama ben eğer bu ülkede siyaset yapıyorsam, teröre karşı duruyorsam, garibanın çocuğu nasıl askere gidiyorsa benim oğlum da askere gitmeli. Sivas'a gidecek, vatani görevini yapacak, inşallah huzur içinde evine dönecek" yanıtını verdi.
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