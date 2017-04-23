Kılıçdaroğlu: Ben gerçekleri söyledim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de Başbakan Binali Yıldırım ile yaşadığı gerilimle ilgili sorulan soruları cevapladı.
Kılıçdaroğlu, "Sert muhalefet değildi, sadece gerçekleri söyledim. Yetkileri alınan bir parlamento, 'güçlü parlamento' olarak sunulamaz. Bu akla ve mantığa aykırı bir söylem. Ben de hangi yetkilerin alındığının bir kısmını anlattım. Çünkü süre çok kısıtlıydı, 10 dakikalık bir süre içinde konuşmam gerekiyordu. Hem yetkileri alınacak, milletvekili sözlü soru bile soramayacak, ondan çıkıp diyeceğiz ki 'Bu parlamento çok güçlü hale geldi.' Nasıl güçlü hale geldi?" dedi.
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