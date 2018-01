Kılıçdaroğlu: Ben görevden alırım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden alınan Beşiktaş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar ile ilgili sert açıklamalarda bulundular.Kılıçdaroğlu, "Beşiktaş'tan sesleniyorum, 14 belediye başkanımızı alsan dahi ne yaparsan yap İstanbul 'u alacağız. İstanbul 'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız. Yolsuzluk varsa hep beraber üzerine gidelim. Türkiye'nin gündemini değiştirmek istiyorlar. Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanını ben görevden alırım" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret etti.Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Adaletin olmadığı bir yerde hak, hukuk, insan, devlet olmaz. Kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar Gündemi değiştirmek istiyorlar. Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçinin de haklarını savunacağız. Emekliye 3-5 kuruş verdik, sesini kesecek. Asgari ücrete zam yaptık işçinin sesi kesilecek sanıyorlar. Sen sarayında oturuyorsun. Oturuyorsun yüzüne gözüne dursun 1600 lira diyorsun. Yiğit olan susmaz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Beşiktaş'tan sesleniyorum, 14 belediye başkanımızı alsan dahi ne yaparsan yap İstanbul 'u alacağız. İstanbul 'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız.Efendim, İstanbul 'da çok yüksek binalar yapıldı. Yıksana. İmara aykırıysa yıkacaksın kardeşim. Yıkamıyorsun, beceremiyorsun. Milletin parasıyla hava basıyorsun. Fiyakanı sökeceğiz. Bizi korkutuyorlar, hakimleriyle, savcılarıyla. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirliyorsa o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Hakimler Savcılar Kurulu'na sesleniyorum iradenizi saraya teslim ettiyseniz biz hakimiz diye gezmeyin. Siz ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Herkes hesap verir, biz de hesap veririz. Burayla ilgili söylentiler çıktı arkadaşlar geldi. İncelesinler biz de görelim. Varsa bir şey hesap soralım. Bir şey yoksa hiçbir sorunumuz yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine güveniyoruz. Hükümet devlet olmaya kalkarsa devlet yara alır. Devlete saygı duymak görevimizdir. Bir dosya istenmiştir belediye başkanı vermemiştir, açığa alırsın itirazımız olmaz. Bütün dosyaları vereceğim deyince oturur bakarsın varsa yolsuzluk hep beraber üzerine gidelim. Yoksa neyin üstüne gideceksin. Mal bildiriminin sağlıklı olmadığına ilişkin inceleniyor. Bizim evlerde çok şükür ayakkabı kutusu da yok. Bir milim bile geri adım atmayacağım.Biri şikayet eder incelenir. İtiraz ettik mi hayır. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 20 Eylül 2016'da iddiaların tamamı safsata demiş. Raporu vermiş mi evet. İhaleye fesat karıştırma.. ihbar gidiyor, inceliyorlar. 8 Nisan 2016'da İçişleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü sorun yok diyor. Danıştay da ihalede fesat yok demiş. Siz buna rağmen belediye başkanını açığa alıyorsunuz. Niçin, Türkiye'nin gündemini nasıl değiştiririm. CHP belediyelerle uğraşsın emeklinin, esnafın, taşeronun, çiftçinin hakkıyla uğraşmasın savunma durumunda kalsınlar. Sonuna kadar haklıyız. Denetimden kaçmıyoruz. Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Bazen iftira tutmaz. Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Sen FETÖ ile beraber aynı kaptan yemek yerken ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyordum. Cesaretin varsa, senin istediğin televizyon kanalında çık karşıma, senin istediğin gazetecilerle. 18 ay geçmiş. belediye başkanı soruşturun diyor. Çocuk okula gidemiyor yurtdışında. Dosyada bir şey yok. Bir ihbar var. Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu biliyorum. Balyoz'da ne yapıldıysa aynı taktik FETÖ yöntemini bize uyguluyorlar. Biz onlar gibi değiliz. Biz susmayacağız, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Gel beraber FETÖ'ye kim kaynak aktardı tartışalım. Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanını ben görevden alırım. Biz her kuruşun hesabını veririz.İşsizlik almış başını gidiyor, emekli, asgari ücretli perişan. Bunlar sabah akşam Kılıçdaroğlu bunları dile getirmesin diye belediye başkanlarıyla uğraşalım. Uğraşmazsanız namertsiniz. Siyasete girdiğim gün malvarlığımı açıkladım. Her kuruşun hesabını veririm. Boğazımızdan aşağı kul hakkı inmez. Kendi belediye başkanlarını istifa ettiriyorlar. Malı götürmüş zaten. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu'na geldi diyordu. O da istifa ettirsin. Bizim belediye başkanlarımız yürekli, namuslu insanlardır. İnceledin kardeşim. Bir daha incele. Verilmeyecek hesabımız yok ki. Ben senin FETÖ'ye hangi ihaleleri verdiğini tek tek biliyorum. Sen FETÖ'yle beraber kucak kucağa yaşıyordun. Kozmik odayı teslim ettin. Bizim kitabımızda korkmak, geri adım atmak yoktur. Herkesi kucaklayacağız, Türkiye'yi bu badireden atlatacağız. Senin yüreğin yetiyorsa gel benimle uğraş. Sen niye belediye başkanlarıyla uğraşıyorsun. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarını istifa ettiriyorsun, gel seçim yapalım. Cesaret edemedi. Seçime gidemedi. Bir daha seslenelim. Cesaret ediyorsanız yerel seçimleri bir an önce yapalım. Göreceksin herkes boyunun ölçüsünü alacak. Kul hakkı yiyene saygı duymayız. O bizden değildir."SABAH