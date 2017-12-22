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Kılıçdaroğlu: BM gerekli dersi verdi!

Kılıçdaroğlu: BM gerekli dersi verdi!.19199
  • Giriş : 22.12.2017 / 13:26:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BM'nin Kudüs kararını değerlendirdi.

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İsrail'in Kudüs kararının değerlendirildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile ilgili sert sözler sarfetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  ''Bu oylama, sadece Ortadoğu için değil dünya için çok önemli bir oylama. Bir kişinin 'Ben dünyaya egemenim' diye ortaya çıktığı ortamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi" dedi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirdiği ziyaret sonrası hastane önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazileri belli aralıklarla ziyaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletlerde alınan kararla ilgili olarak, “Yapılan oylama sadece Ortadoğu için değil, dünya için çok önemli oylamaydı. Bir kişinin ben dünyaya egemenim diye ortaya çıktığı ortamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu gerekli dersi verdi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Ortadoğu'da barışın olmasını istiyoruz. Trump, Ortadoğu'nun içine pimi çekilmiş bir bomba koydu. Bereket versin bu bomba patlamadan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu müdahale etti ve kararı reddetti. Karar Ortadoğu'nun barışı için, dünyanın barışı için olağanüstü güzel bir karar.”

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