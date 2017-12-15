Kılıçdaroğlu: Bu davanın sağı solu yok
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanımasına Ankara'dan tepki yükselmeye devam ediyor. Kudüs konusunda CHP lideri de sert bir açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İslam İşbirliği Teşkilatından Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak kabul edilme kararına destek verdi.
Muğla’da konuşan Kılıçdaroğlu “Bu karar çok önemli. Şimdi verdiğin sözü tutacaksın arkadaş. Mavi Marmara gemisi gibi yapmayacaksın. Diyeceksin ki, ‘ben Türkiye olarak Doğu Kudüs’te büyükelçiliği kuruyorum.’ Sen, mademki İslam İşbirliği Örgütünü Türkiye’de topladın, bu kararı aldın, ki alman da lazımdı, bu karara her türlü desteği veriyoruz. Ben takipçisi olacağım. Filistin davasını savunan her vatandaşın da takipçisi olmasını istiyorum. Böylece iradelerimiz birleşmiş olur. Filistin davasının sağı solu yoktur. Filistin bizim millî davamızdır. Filistin’de dökülen her kan bizim kanımız sayılır. Filistin’e her koşulda sahip çıkacağız.”
TRT
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