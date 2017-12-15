Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu: Bu davanın sağı solu yok

Kılıçdaroğlu: Bu davanın sağı solu yok.12236
  • Giriş : 15.12.2017 / 08:06:00
  • Güncelleme : 15.12.2017 / 11:53:56

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kudüs konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanımasına Ankara'dan tepki yükselmeye devam ediyor. Kudüs konusunda CHP lideri de sert bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İslam İşbirliği Teşkilatından Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak kabul edilme kararına destek verdi.

Muğla’da konuşan Kılıçdaroğlu “Bu karar çok önemli. Şimdi verdiğin sözü tutacaksın arkadaş. Mavi Marmara gemisi gibi yapmayacaksın. Diyeceksin ki, ‘ben Türkiye olarak Doğu Kudüs’te büyükelçiliği kuruyorum.’ Sen, mademki İslam İşbirliği Örgütünü Türkiye’de topladın, bu kararı aldın, ki alman da lazımdı, bu karara her türlü desteği veriyoruz. Ben takipçisi olacağım. Filistin davasını savunan her vatandaşın da takipçisi olmasını istiyorum. Böylece iradelerimiz birleşmiş olur. Filistin davasının sağı solu yoktur. Filistin bizim millî davamızdır. Filistin’de dökülen her kan bizim kanımız sayılır. Filistin’e her koşulda sahip çıkacağız.”

TRT

Hükümetten bedelli açıklaması!

ABD'den Kuzey Kore için açıklama geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan Kudüs mitingine bağlandı!

Erdoğan Kudüs mitingine bağlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs mitingine bağlandı.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partili vekil Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

 

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü!

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü.

Başbakan: 1,5 milyon kişiye iş bulduk!

Başbakan: 1,5 milyon kişiye iş bulduk!

Başbakan Binali Yıldırım, istihdam konusunda uyarılarda bulundu.

 

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin kararını değerlendirdi.

Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!

Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya