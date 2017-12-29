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Kılıçdaroğlu 'cumhurbaşkanlığı' açıklaması!

Kılıçdaroğlu 'cumhurbaşkanlığı' açıklaması!.19199
  • Giriş : 29.12.2017 / 12:52:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'cumhurbaşkanlığı' ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama yaptı ve adaylık ile ilgili parti içinde konuşulacağını belirtti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Aday olacak mısınız?'' sorusuna "Olabilir. Parti içinde konuşuruz" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Habertürk yayınında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı olabilir. Yeri ve zamanı gelince araştırmalar yapılır, parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" dedi.

Kılıçdaroğlu, ittifak sorusuna ise "Partiler arasında ittifak olmaz o kanuna aykırı. İttifak belli bir düşünce çerçevesinde olur. Kim demokrasiyi savunuyorsa koşulsuz destek veririz" yanıtını verdi.

NTV

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