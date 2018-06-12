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Kılıçdaroğlu'dan Gülen dosyası yorumu

Kılıçdaroğlu'dan Gülen dosyası yorumu.16742
  • Giriş : 12.06.2018 / 08:16:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülen dosyaları hakkında açıklama yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'nda incelemelerde bulundukları Gülen raporuna ilişkin konuştu ve ABD'nin dosyalara göre Gülen'i bize iade etmesi gerektiğini belirtti.

Dosyalara bakmadığını ve kendisine 3 sayfalık bir rapor geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım. Amerika'nın ısrarla somut belge istediği ifade edildi. Ben de onu söylüyorum." dedi.

NTV

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