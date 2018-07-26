Kılıçdaroğlu'dan Sav'a: Hayrete düşüyorum
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarına değindi ve parti içinde Önder Sav ve değişim isteyen delegelere şaşırdığını dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, “Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun’ diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası... Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum…” dedi.
"YILLARDIR PARTİDE BULUNDUĞU MAKAMI TERK ETMİYOR"
Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmemek için mücadele eden birinin bugün nasıl değişimden söz edebildiğini sorguladı.
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