Kılıçdaroğlu: Demokrasi ayıbının yıl dönümü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı konuşmasında 16 Nisan seçimlerine değindi ve Yüksek Seçim Kurulu kararları ve AK Parti hükümetini hedef aldı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü. YSK'ya yuvalanan bir grup çete onların arzuladığı sonucu ilan etti'' dedi. Öğretmenler için ''meslek kanunu'' çıkarılması gerektiğini de belirten Kılıçdaroğlu, ''Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayıbına son vermeliyiz'' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de, Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen "Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek" konulu konferansta konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü. YSK'ya yuvalanan bir grup çete onların arzuladığı sonucu ilan etti.
''OSMANLI'NIN VARLIĞI HALİNDE OKUYAMAYACAKTIM''
Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı getirdi eğitim aydınlanmayı getirdi.
Üniversite bilgi üretecek sanayici üretilen bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürecek. Yetenekli insanlara bilim insanlarına yaratıcı beyinlere demokrasisi ve eğitimleri gelişmiş olan ülkeler kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Katma değeri yükse olan ürünleri de bu ülkeler üretmeye başlıyorlar.
Eğitimi bir partiye militan yetiştirmek için programlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz. Yaşadığımız süreçlerden birisi budur. Cumhuriyeti kuranlar eğitime ve öğretmene olağanüstü önem vermişlerdir. Savaş meydanlarından Gazi Mustafa Kemal Ankara'daki maarif toplantısına gelip katılmıştır. O savaş kazanılacak ama o kazanımın başarılı sürekli olmasının yolu eğitimden geçiyordu.
''ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILMALIDIR''
Önce öğretmenler için Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenleri klasik devlet memurları yasasından çıkarmak zorundayız hakimler için nasıl ayrı bir kanun varsa öğretmenler için de ayrı bir kanun olmalı.
''KADROLU SÖZLEŞMELİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BU AYIBA DA SON VERMELİYİZ''
Kadrolu sözleşmeli ücretli öğretmen bu ayıba da son vermeliyiz. Öğretmen öğretmendir ve kadroludur çalışır. Taslağımız hazır olduğunda bütün paydaşlara göndereceğiz. Zorunlu eğitimin kesinlikle parasız olması lazım. Öğrencinin ayakkabısından öğle yemeğine kadar her şeyin devlet tarafından karşılanması lazım. Kesinlikle taşımalı eğitime son vereceğiz. En geç 2 yıl içinde hiçbir öğrenci benim yurdum yoktur diyecek. Bütün annelere babalara söz veriyorum. Gelecek çocuk oturacak yurdunda kalacak.
''BÜTÜN ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGEYİ GETİRECEĞİZ''
Öğretmen arkadaşlarımız emekli olduklarında gelirlerinde düşme var ek iş arayışına giriyorlar. Bunu da düşündük. Bütün öğretmenlere 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Öğretmene destek lafla olmuyor.
''ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NDE YATILI MESLEK LİSELERİ KURACAĞIZ''
Siyasi tercihlere göre öğretmen alınmaz, atamalar yapılmaz. Bütün mesele atamaların liyakat esasına göre yapılmasıdır. Bütün Organize Sanayi Bölgeleri'nde yatılı meslek liseleri kuracağız. Öğrenci gelecek ailesine asla yük olmayacak. Nitelikli ara elemana ihtiyacımız var.
''2017'DE 2 MİLYONA YAKIN ÇOCUĞUMUZ OKULA GİDEMEDİ''
3. sınıftan itibaren staja başlayacaklar. Mezun olduklarında da işleri hazır olacak. Buna iş garantili eğitim diyoruz. 2017'de bir ayıptan da söz edeyim size; 2 milyona yakın çocuğumuz okula gidemedi. Aileler yoksul bu çocuklar okullaşamıyor.''
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