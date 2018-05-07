Facebook Twitter Rss

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş'i andı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş'i andı.16742
  • Giriş : 07.05.2018 / 09:38:00
  • Güncelleme : 07.05.2018 / 12:45:49

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin ülkemizin bağımsızlığı uğruna çıktıkları yolda aramızdan kopartılan, kendi kaderlerini memleketin kaderiyle eşitleyen cesur yüreklerdi. Onlara sözümüzü tutacağız, özgürlüklerin ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkeyi hep birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.

NTV

Karatay: En güzel botoks kelle paça

İran Cumhurbaşkanı: Amerika pişman olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan İstanbul'dan sesleniyor

Erdoğan İstanbul'dan sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan sesleniyor.

BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması geldi

BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması geldi

Büyük Birlik Partisi Başkanı Destici, Cumhur İttifakı hakkında açıklama yaptı.

 

Akşener: Kaçacak delik bulamazsın

Akşener: Kaçacak delik bulamazsın

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Bahçeli'den 'FETÖ' uyarısı

Bahçeli'den 'FETÖ' uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ konusunda uyardıklarını açıkladı.

 

Erdoğan'dan CHP'nin adayı için yorum

Erdoğan'dan CHP'nin adayı için yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

İnce: Demirtaş'ı hapiste tutma

İnce: Demirtaş'ı hapiste tutma

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce, hükümeti sert bir dille eleştirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya