Kılıçdaroğlu: Eksik olan namuslu ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ordu'da gerçekleştirdiği mitingde Türkiye'de eksik olanın namuslu siyaset olduğunu belirtti ve sandığa giden vatandaşlara vicdan çağrısında bulundu.
Ordu'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Her şeyimiz var bir şeyimiz eksik. Türkiye'de eksik olan namuslu siyasettir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ile buluştu.
Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
"Her şeyimiz var bir şeyimiz eksik. Türkiye'de eksik olan namuslu siyasettir. Siyaset köşeyi dönme aracı değil. Bir adam siyasete girip zenginleşiyorsa bilin ki kul hakkı yemiştir. Siyasette zenginleşmek mümkün değil. Aldığınız aylık belli. Nasıl zenginleşeceksiniz? Siyasetle zenginleşen biri malı götürmüş demektir. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın.
İlk yapacağımız işlerden bir tanesi muhtarlık temel kanununu çıkaracağız. Muhtarların da bağımsız bir binası olması lazım. Seçimi kazan gelir oturur. Öyle gecekonduı yerlerde muhtarlık mı olur? Neden itiraz etmiyorsunuz? Size mutlaka kentlerde belediyenin kırsalda valiliğin eleman vermesi lazım. Aylığını onların ödemesi lazım.
İktidarın ufku ne? Kıraathane açacağız... Bu Türkiye'nin hangi sorununu çözer. Kıraathaneye emekliler ve işsizler gider. Ben işsizlik sayısını artıracağım, bunlar en iyisi kıraathaneye gitsin demektir bu. Fabrika kuracağım istihdam yaracağım de. Ufkumuzun büyük olması gereklidir.
Biz siyasi rakibimize 15 milletvekili verdik. Biz demokrasiye kurulan kumpası bozduk. Demokrasiye bu topraklarda kumpas kurulmamalı. Demokrasinin varlık nedeni hepimizin düşüncelerimizi ifade etmemizdir. Hepimizin ortak amacı demokrasiyi güçlendirmek olmalı.
Ekonomide ciddi sorunlarımız var. İşimiz kolay değil. Ama hiçbiri çözümsüz sorunlar değil. Devleti yönetmek akıl işidir. Devleti yönetmek bir kişinin aklı da değildir. Akıl akıldan üstündür."
NTV
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