Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti 1 saat sürdü.
Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Morali iyi, ama beni üzen nokta bir insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde uzun süredir tutuklu kalması. Geç gelen adaletin hep sorunlu olduğunu biliyoruz. Adalet bir an önce gelmeli ve milletvekilleri hapiste olmamalı. Demokrasinin bir gereği bu. Morali iyi, ikinci kitabına başlamış durumda" dedi.
HÜRRİYET
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