Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.19199
  • Giriş : 15.12.2017 / 14:44:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partili vekil Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti 1 saat sürdü.

Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Morali iyi, ama beni üzen nokta bir insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde uzun süredir tutuklu kalması. Geç gelen adaletin hep sorunlu olduğunu biliyoruz. Adalet bir an önce gelmeli ve milletvekilleri hapiste olmamalı. Demokrasinin bir gereği bu. Morali iyi, ikinci kitabına başlamış durumda" dedi.

HÜRRİYET

İBB ücret tarifelerine 2018'de zam yok!

Türkiye'de ilk! Açılışı Erdoğan yapacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan Kudüs mitingine bağlandı!

Erdoğan Kudüs mitingine bağlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs mitingine bağlandı.

Rusya'dan Suriye için önemli mesaj geldi!

Rusya'dan Suriye için önemli mesaj geldi!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye ile ilgili açıklama geldi.

 

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü!

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü.

Başbakan: 1,5 milyon kişiye iş bulduk!

Başbakan: 1,5 milyon kişiye iş bulduk!

Başbakan Binali Yıldırım, istihdam konusunda uyarılarda bulundu.

 

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin kararını değerlendirdi.

Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!

Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya