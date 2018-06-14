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Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.16742
  • Giriş : 14.06.2018 / 13:01:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, saat 11.00'de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Berberoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklama yapmadı.

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