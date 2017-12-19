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Kılıçdaroğlu: Erken seçime hazırız

Kılıçdaroğlu: Erken seçime hazırız.19199
  • Giriş : 19.12.2017 / 11:22:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı programda erken seçime değindi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi üzerinden hükümete yüklenerek, durumun daha da kötüye gitmesi durumunda erken seçime gidilebileceğini ve partisinin buna hazır olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Evlat acısı acıların en büyüğüdür o acıyı yaşayan bir baba olarak evlat acısının ne anlama geldiğini biliyorum. Sıralı olmayan ölüm her zaman acı getirir. Mesut Yılmaz'ın saygın bir devlet adamı kimliği vardır. Dün de cenaze törenine katıldık. Bir rahatsızlığının olmasının yol açtığı bir ölüm.

Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey.

Erken seçim için şartlar olgunlaş mı? Erken seçim şartları kimin için olgunlaştı? Erken seçim kamuoyunun beklediği erken seçim kaçınılmazdır diyen oturup tartıştığı bir seçim süreci değil. Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazır mıyız? Hazırız.

Ekonominin daha da kötüye gideceğini düşündükleri an erken seçime giderler. Ekonomi kötüye gidiyor. Eğer siz 15 yılda bir grup çevreye 620 milyar lira faiz ödüyorsanız sadece yurtdışına 146 milyar dolar faiz ödüyorsanız o ülkenin beli doğrulamaz. Bu geliri çiftçi almıyor emekli memur sanayici almıyor kim alıyor bu parayı? Biz hazırız seçim sırasında neleri söyleyeceğimiz hazır.

Sayın Bahçeli'nin bu yöndeki açıklaması bence demokrasi açısından doğru. Ama hükümet bunu tercih etmeyecektir. Bahçeli bir çıkış yaptı acaba seçim barajı düşürülür mü diye ama yüzde 10 seçim barajını koruyacağız dediler.

Önümüzdeki süreç zaten bir ittifak süreci olacak. Tek adam rejimi, demokratik parlamenter sistem. Biz demokrasiden yanayız. Saray çevresi demokrasiden yana değil. Kim açık ve net demokrasiden yana tavır koyacak bu önemli. Türkiye Ortadoğu ülkeleri gibi olmalı diyorlarsa o çerçevede oturur düşünür ve kararlarını verirler.''

NTV

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