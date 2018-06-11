Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kuracağız
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye dair yaptığı açıklamasında büyüme rakamlarını değerlendirdi ve Esnaf Bakanlığı kurulması gerektiğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle ilk yapacağımız işlerden bir tanesi Esnaf Bakanlığı kurmaktır. Esnafın sorununu çözeceğiz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ESOB) ziyaretinde yaptığı konuşmada, esnaflığın Anadolu'nun kadim bir kültürü ve Türk toplumunda ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.
Anayasada devletin esnaf ve sanatkarı koruyacak tedbirlerin yer aldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bu tedbirlerin alınıp alınmadığını tartışmak istediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Gittiğim her yerde bir Esnaf Bakanlığından söz ederler. Hiçbir parti 'Ben Esnaf Bakanlığı kuracağım' demiyor ama biz diyoruz. Allah'ın izniyle ilk yapacağımız işlerden bir tanesi Esnaf Bakanlığı kurmaktır. Esnafın sorununu çözeceğiz. 'Esnaf Bakanlığına gerek yok' diyorlar. Kaç esnaf arkadaşımız iflas etti, kaçı dükkanı kapattı? Esnaf dediğimiz hayatın büyün alanlarında görev yapıyor. Devlete yük olmuyorsunuz, bekliyorsunuz ki devlet size destek versin."
Esnafın mağazalar zincirleriyle başa çıkmasının beklendiğini, oysa bunun pek mümkün olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Zincir mağazaları CHP mi kurdu, o mu savundu? Kuran partilere oy verirseniz daha çok ağlarsınız. Ben doğrucu Davut'um, doğruları söylemeye devam edeceğim. Esnaf dükkanı, iş yerini kapatırsa nasıl yaşayacaklar Türkiye'de, düşünmek lazım. Esnafın, kirası stopajı var, vergisi var. Stopajı emlak sahibinin ödemesi lazım aslında. Başka bir siyasi parti sizi bu stopajdan kurtarmayı taahhüt etti mi? Biz ettik bildirgemizde var. Bizim söylemlerimiz gayet açık gayet net." diye konuştu.
TRT
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