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Kılıçdaroğlu: Geç kalmış bir düzenleme

Kılıçdaroğlu: Geç kalmış bir düzenleme.9781
  • Giriş : 23.12.2016 / 15:25:00

Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikası hakkında konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetinin Suriye ilişkilerini eleştirirken, son dönem yapılanları desteklediğini bildirdi.

CHP lideri, Suriye ile olan sınırımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, dış politikanın "milli" olması gerektiğinin altını çizdi. Dış politikada "İktidar-muhalefet" ayrımının olmaması gerektiğini  ifade eden Kılıçdaroğlu, geçmişte dış politikada yapılan hataların olduğunu  savundu. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehitlerin olduğunu hatırlatan  Kılıçdaroğlu, "Şehit haberlerini almak, gerçekten hepimizi üzüyor. Keşke hiç  şehidimiz olmasa ama eğer Türkiye kendi geleceğini güvence altına almak açısından  böyle bir operasyon başlatmışsa, belli acılara katlanmak gerekiyor. Türkiye  olarak bütün şehitlerimizi anıyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır  ve başsağlığı diliyoruz. Umarız bundan sonraki operasyonlarda şehitler gelmez,  Türkiye bölgesinde etkin ve güçlü bir ülke konumunu sürdürmüş olur." diye  konuştu.

"Dış politikada bir düzelme var, özellikle Suriye konusunda. Geç  kalmış bir düzelme var. 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı' sözleri iktidar  yetkilileri tarafından dile getiriliyor, biz bunu öteden beri dillendiriyorduk."  ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "IŞİD'in, El Nusra'nın terör örgütü olduğuna dair Dışişleri Bakanının  imzaladığı bir metin var. Oysa, daha önce El Nusra'dan, 'Türkiye telefon etsin de  Halep'ten çekilsin bunlar.' diye Putin'in yaptığı ricalar vardı. Türkiye  üzerinden bunlar yapılıyor ve bu Türkiye'nin El Nusra'yı desteklediği anlamına  geliyor. Bu çok acı bir gerçek. Umarız bütün bu acılar unutulur, bütün bu  yanlışlardan dönülür ve Türkiye, Ortadoğu'da eski günlerde olduğu gibi barışın  egemen olduğu, sözünün dinlendiği saygın bir ülke konumuna yeniden kavuşmuş  olur."

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