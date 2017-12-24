Kılıçdaroğlu: Gerginlik istemiyoruz
Eskişehir İl Kongresi'nde açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette kullanılan dili eleştirdi. CHP lideri, yanlışa da yanlış denmesi gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Divan Başkanlığında Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’ye, kadın erkek eşitliliği, güçlü bir sosyal devlet, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istediklerini söyledi.
"15 Temmuz’da bir darbe girişimi olmuştur. Bu ülkenin insanları, vatandaşları bu darbe girişimini püskürtmüştür, TBMM sabaha kadar görevinin başında kalmıştır ve darbeyi püskürtmüştür" değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, OHAL düzenlemesini eleştirdi. Taşeron işçilere kadro verilmesinden memnun olduklarını dile getiren CHP lideri, "Muhtarların, orman köylülerinin sorunları var, onları da çözeceğiz. Hepsinin nasıl çözüleceğini toplumun önüne koyacağız. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki maaş ikramiye vermek bizim namus borcumuzdur. Bunu gerçekleştireceğiz" dedi. Hakim ve savcılara da seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bütün hakimler, yargıç kimliğini korumalı. Eğer bu ülkede adalet de bozulursa tuz kokmuştur denir. Tuz kokmuştur. Tuzun koktuğu yerde hayat yoktur artık" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, siyasette gerginlik istemediklerini ancak yanlışa birilerinin "yanlış" demesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Birisinin vatandaşın hakkını araması lazım. Ben bunu seslendiriyorum. Bunu seslendirmek gerginlik demek değil ki. Bunu seslendirmek kavga edelim anlamına gelmez ki, ben soru soruyorum o da cevap veriyor bana. Vermesi lazım. Onlar da bana soru soruyorlar. Ben de oturup, cevabını veriyorum. Hangi soruyu soruyorsanız sorun. Hatta şunu da söyledim, yüreğiniz varsa çıkın bir televizyon kanalına oturup konuşalım. Sen de sor, ben de sorayım. Vatandaş evinde otursun dinlesin. Bunlardan kim doğruyu, kim yanlışı söylüyor. Cesaretleri, yürekleri yok. Karşıma çıkamıyorlar. Ben öyle korkulan bir adam değilim. Makul ve sessiz bir adamım. Kimseye hakaret etmem. Ben, 80 milyonun hakkını ve hukukunu savunurum. Yani rahmetli babamın dediği gibi 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur.' Eğri de belasını buluyor zaten."
TRT
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