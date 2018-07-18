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Kılıçdaroğlu hakkında soruşturması

Kılıçdaroğlu hakkında soruşturması.16742
  • Giriş : 18.07.2018 / 11:51:00

Kılıçdaroğlu hakkında Erdoğan'a hakaretten soruşturma açıldı.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'la ilgili karikatür paylaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında (@kilicdarogluk)Twitter hesabından “Tayyipler alemi” paylaşımında bulunduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan (TCK 299/1.2 ) soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında fezleke hazırlayarak Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyebilecek. Kılıçdaroğlu, hakkında yapılacak soruşturma sonunda dokunulmazlığı kaldırılırsa 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak. Başsavcılık Kılıçdaroğlu hakkında takipsizlik kararı da verebilecek.

TRT

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