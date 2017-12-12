Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu, Hanuka Bayramını kutladı!

Kılıçdaroğlu, Hanuka Bayramını kutladı!.19199
  • Giriş : 12.12.2017 / 17:46:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hanuka Bayramını kutladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramını kutladı. Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'yı da telefonla arayan Kılıçdaroğlu, birlik beraberlik mesajı verdi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştüğü Türkiye Hahambaşı İsak  Haleva'ya "Farklı inançlardaki vatandaşların, bayramlarını barış ve huzur içinde  kutlamasının bir arada yaşama kültürünün güzel örneklerinden birini  oluşturduğunu" ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Hanuka Bayramı'nda yakılan mumlar, dünya ve bölgemizde  en fazla ihtiyaç duyduğumuz barış ve sevginin ışıltıları olsun."  temennisinde  bulundu.

TRT

ABD Başkanı Trump'tan taciz iddiasına yanıt

Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bahçeli'nin formülü Meclis gündeminde

Bahçeli'nin formülü Meclis gündeminde

MHP lideri Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı' önerisi TBMM'de tartışılıyor.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gergin anlar

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gergin anlar

Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.

 

Erdoğan'dan büyüme açıklaması!

Erdoğan'dan büyüme açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39 bilim insanını açıkladı.

AK Parti'de kongre heyecanı!

AK Parti'de kongre heyecanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı il kongreleri devam ediyor.

 

Meclis'te gergin anlar!

Meclis'te gergin anlar!

AK Partili vekiller ile CHP’li milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

Erdoğan'dan Hanuka mesajı!

Erdoğan'dan Hanuka mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya