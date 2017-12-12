Kılıçdaroğlu, Hanuka Bayramını kutladı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramını kutladı. Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'yı da telefonla arayan Kılıçdaroğlu, birlik beraberlik mesajı verdi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştüğü Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'ya "Farklı inançlardaki vatandaşların, bayramlarını barış ve huzur içinde kutlamasının bir arada yaşama kültürünün güzel örneklerinden birini oluşturduğunu" ifade etti.
Kılıçdaroğlu, "Hanuka Bayramı'nda yakılan mumlar, dünya ve bölgemizde en fazla ihtiyaç duyduğumuz barış ve sevginin ışıltıları olsun." temennisinde bulundu.
TRT
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