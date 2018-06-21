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Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin.19199
  • Giriş : 21.06.2018 / 15:42:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP seçmenine seslendi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi seçmenine HDP yerine kendilerine oy vermeleri konusunda seslendi.

 

Daha fazla oya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, seçimlere 3 gün kala HDP yerine kendilerinin desteklenmesini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın "CHP seçmenlerinin oyu, parlamento içine sokmak için HDP'ye kayabilir. Bu da CHP'nin oyunun düşmesi demek. Böyle bir tehlike görüyor musunuz?" sorusuna net bir cevap verdi.

Güçlü bir CHP'nin Türkiye'nin teminatı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok sayıda vatandaşın oy vermesi, bizim en büyük arzumuzdur" şeklinde konuştu.

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