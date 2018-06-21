Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi seçmenine HDP yerine kendilerine oy vermeleri konusunda seslendi.
Daha fazla oya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, seçimlere 3 gün kala HDP yerine kendilerinin desteklenmesini söyledi.
Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın "CHP seçmenlerinin oyu, parlamento içine sokmak için HDP'ye kayabilir. Bu da CHP'nin oyunun düşmesi demek. Böyle bir tehlike görüyor musunuz?" sorusuna net bir cevap verdi.
Güçlü bir CHP'nin Türkiye'nin teminatı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok sayıda vatandaşın oy vermesi, bizim en büyük arzumuzdur" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Başbakan: Muhalefetin gizli ortağı PKK
Başbakan Binali Yıldırım, dörtlü ittifak ile ilgili sert sözler sarfetti.
Kılıçdaroğlu: Kira stopajını kaldıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerini sıraladı.
İnce: Seçilirsem 100 TL zam yapacağım
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yardımları keseceği iddiasına yanıt verdi.
Perinçek: Muhalefeti ABD bir araya getirdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, muhalefet ile ilgili çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.
Kılıçdaroğlu: Eksik olan namuslu ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iç siyasete dair açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu: Kandil'i temizleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil operasyonu hakkında açıklama yaptı.