Kılıçdaroğlu için fezleke düzenlendi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldılması talep edildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı milletvekilleri için yeni fezleke düzenlendi. Fezleke düzenlenen diğer isimler şunlar: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Milletvekilleri Eren Erdem, Özkan Yalım, Aytun Çıray ve Namık Havutça. Fezlekelerin TBMM'ye gönderildiği öğrenildi.
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