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Gözaltına alındı iddialarına yanıt geldi

Gözaltına alındı iddialarına yanıt geldi.22292
  • Giriş : 11.07.2017 / 15:16:00
  • Güncelleme : 11.07.2017 / 15:16:57

Kılıçdaroğlu ile yürüyen Veysel Kılıç ismindeki vatandaş gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yürüyen Veysel Kılıç ismindeki vatandaş gözaltına alındı. Kılıç, uzun süre Çağlayan metrobüs durağında tek kişilik eylem yapmıştı.

Uzun süredir Çağlayan metrobüs durağında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan oğlu için tek kişilik eylem yapan Veysel Kılıç'ın, 25 günlük Adalet Yürüyüşü'nden sonra tekrar geldiği adliye önünde gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Kılıç konuyla ilgili açıklama yaparak gözaltına alınmadığını, can güvenliği gerekçesiyle polisler tarafından bir süre adliyede bekletildiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Selahattin Kılıç için her gün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi metrobüs köprüsü üstünde nöbet tutan Veysel Kılıç'ın bugün gözaltına alındığı öne sürüldü.Kılıçdaroğlu ile İstanbula yürüyen Veysel Kılıçtan gözaltı açıklaması


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün boyunca yürüyen Kılıç, yürüyüşün tamamlanmasının ardından adliye önündeki nöbetine devam ediyordu. Saat 12.00 sıralarında eylemini sonlandıran Veysel Kılıç polisler tarafından Çağlayan Adliyesi içindeki polis karakoluna götürüldü.

Gözaltına alındı haberlerinin ardından OdaTV'de yer alan habere göre Veysel Kılıç, Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaparken başka bir vatandaşla tartışmaya girdiğini, bunun üzerine 'can güvenliği gerekçesiyle' adliye içerisinde polis tarafından bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Kılıç’ın OHAL kapsamında eylem yapmasının yasak olduğu için alındığı ancak hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı belirtilmişti.

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