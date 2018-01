Kılıçdaroğlu: İlk kez açıklıyorum!

Cumhuriyet Halk Partisi Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinden yeni emekli olan vatandaşların aldığı maaşı ilk kez kamuoyuna açıkladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin gündeminde taşeron işçilik diye bir şey yoktu. 1 milyonu aşkın insan köle düzeninde çalıştırılıyordu. Bunları ilk kez Türkiye’nin gündemine biz taşıdık. Sonunda parlamentoya kanun getirmek yerine KHK ile çözmek istediler ama sorunu çözemediler. Haksızlık yaptılar, çifte standart yaptılar" dedi.Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:Önemli bir sanatçımızı, Münir Özkul’u kaybettik. Yaşar Usta ne kadar değerliyse, alın terinin hakkını almak için mücadele eden her işçi de bizim için o kadar değerlidir.Değerli bir aydınımız Aydın Boysan’ı da kaybettik. Onun balkonunda yaptığımız sohbeti hiç unutmadım ve unutmayacağım. Her ikisine de Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.Siyasetçi kendisini değil, toplumu, kendi insanını düşünür. Türkiye’nin gündeminde taşeron işçilik diye bir şey yoktu. 1 milyonu aşkın insan köle düzeninde çalıştırılıyordu. Bunları ilk kez Türkiye’nin gündemine biz taşıdık. Sonunda parlamentoya kanun getirmek yerine KHK ile çözmek istediler ama sorunu çözemediler. Haksızlık yaptılar, çifte standart yaptılar. 'Sizi kadroya alıyoruz ama kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olamayacaksınız' dediler.Önümüzde 2019 var. 2019’da yetkilendir sen de diğer işçiler gibi toplu sözleşme hakkından yararlanacaksın, kuruşu kuruşuna aynı haklardan yararlanacaksın.Bir ayrımcılık daha yaptılar, bir kısmını kadroya aldılar 50 bin işçiye kadro vermiyorlar. Ankara ’daki beylerin keyfi öyle istemiş. Biz ne diyoruz: Kim olursa olsun biz ona sözümüz söz sonuna kadar kadroyu vereceğiz hiçbir ayrımcılık yapmadan.Bir kamyon şoförünün sorunu bile olsa her şeyi bir kenara bırakır onu çözmek için çalışırım. Arkadaşlarımız bindiler kamyona Ankara ’ya geldiler. Tek tek yazdılar masrafları. Mazot parası, köprü parası… O belgeleri Binali Yıldırım’a göndereceğiz. Tıpkı Man adası belgeleri gibi.Kamyon ve tır şoförlerinin sorunlarına hükümet duyarsız. 1 milyon kişiye sesleniyorum. İki elim yakanızdadır. Senin sorunun çözmek için ben kavga veriyorum. Senden sadece ve sadece bir oy bekliyorum 2019’da.Faize karşıyız diyorlar. O zaman çıkar bir KHK faizi sıfırla… Yüksek faize mahkum olması yetmiyor, vatandaşımız dünyanın en ağır vergilerini ödüyor. Dışarıya, bir avuç faiz lobisine ödenen 140 milyar dolar. İçeriye ödenen faiz miktarı 620 milyar lira. Tam bir faizci hükümet.Vatandaş sadece faiz ödemiyor. Vatandaşı kandırarak ondan ağır vergiler alıyorlar. Musluğu açtığınız anda elektrik düğmesini açtığınız anda 9 çeşit vergi alıyorlar sizden. Bunlarda insaf var mı? Siz sanıyorsunuz su parası elektrik parası ödedik. 9 çeşit vergi alıyorlar sizden.Bu beyler de vergi ödememek için Man Adası’na gidiyorlar. Bunları dile getirince de 'seni mahkemeye vereceğiz' diyorlar. Vermezsen namertsin.Bir emekli düşünün Hermes çanta aldı diyelim. Alamaz ama borçlandı aldı diyelim. Gucci gözlük aldı diyelim. Bunların KDV’si yüzde 8. Ama aynı emekli doğalgaz yakar, elektrik kullanırsa KDV’si yüzde 18. Hak hukuk adalet kavramı bunların hiçbirisinde yok.