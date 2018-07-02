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Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi bu akşam!

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi bu akşam!.18325
  • Giriş : 02.07.2018 / 16:53:00

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin bu akşam görüşme yapacağı öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin bu akşam saat 19.00'da görüşme yapacağı öğrenildi.

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