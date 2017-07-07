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Kılıçdaroğlu İstanbul'a girdi!

Kılıçdaroğlu İstanbul'a girdi!.25830
  • Giriş : 07.07.2017 / 11:23:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırından giriş yaptı.

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Partili vekil Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nde İstanbul'a ulaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye kararına ilişkin olarak 'Adalet sadece Türkiye için değil bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa Parlamentosu da adil davranarak Türkiye'ye olan ilişkileri sürdürme yönünde karar alır' dedi. Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul il sınırlarına giriş yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yaptı. Kılıçdaroğlu,  Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde yürüyüşe başlamadan önce açıklama yaptı.

"SON DERECE MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz.  İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayı 9'unda, pazar günü bu yürüyüşü sonlandırmış olacağız. Ancak adalet arayışımızı değil, adalet arayışımız devam edecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE SADECE İKTİDAR PARTİSİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

Avrupa Parlamentosu'nun kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Buradan Avrupa Parlamentosu'na seslenmek isterim. Biz herkes için adalet istiyoruz, sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değildir. Türkiye'de bir adalet yürüyüşü yapıyoruz, 10 binler var. Referandum yaptık. Yüzde 50'den fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin. Dolayısıyla AB ile ilişkilerin askıya alınması değil daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye'ye olan ilişkilerin devamı yönünde karar alırlar. Adalet sadece Türkiye için değil bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa Parlamentosu da adil davranarak Türkiye'ye olan ilişkileri sürdürme yönünde karar alır" şeklinde konuştu.

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