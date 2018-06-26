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Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Açıklandı

Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Açıklandı.14923
  • Giriş : 26.06.2018 / 13:21:00
  • Güncelleme : 26.06.2018 / 13:19:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği iddiası yanıt buldu.

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Sepet Beşik

24 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden sonra istifa edeceği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Tuncay Özkan'dan açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün yapılacak CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) hakkında açıklamada yaptı. Özkan, "Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün yapılacak olan kurultaya ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok" dedi.

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