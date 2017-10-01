CHP lideri: Kahraman aradı, özür diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan rendevu krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis'teki görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun katılmaması ile ilgili olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Onun (Kılıçdaroğlu) herhalde randevusu vardı, ben herkesi davet ettim. Akşam yemeğinde inşallah beraber olacağız. Genel bir görüşmeydi, sohbetti. Temenniler iletildi. Gündem ne zaman sıcak değil ki" demişti. Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin "Meclis Başkanı aradı özür diledi" dedi.
KILIÇDAROĞLU: MECLİS BAŞKANI'NA YALAN SÖYLEMEK YAKIŞMIYOR
Kılıçdaroğlu ise Kahraman'ın davete ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Meclis Başkanı'na yalan söylemek yakışmıyor" dedi.
CHP Meclis Grubu'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı'nın odasında yapılan toplantıya Sayın Genel Başkan'ın çağrıldığı bilgisi doğru değildir. Sayın Genel Başkan'ın bu görüşmeden haberi olmadığı gibi toplantıya da davet edilmemiştir" denildi.
KILIÇDAROĞLU'NA DAVET TELEFONU
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, davetle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Kahraman, "Ekiplerimiz arasında aksaklık yaşandı" açıklamasında bulundu.
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