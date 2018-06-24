Kılıçdaroğlu, kamu görevlilerini uyardı
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu Ankara'da kullanmaya giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bölgelerden şikayet geldiğini söyleyerek görevlileri uyardı.
Oyunu Ankara'da kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün kamu görevlilerine çağrımdır: Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda kullandı.
Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yorucu bir maratonun ardından hep birlikte sandığa gidiyoruz. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar, Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğmiz milletvekili arkadaşlarım var. Genelde ciddi bir sorunla karşılamadılar ama belli bölgelerden ciddi şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarımız çözüm için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Belki öğleden sonra parti sözcümüz ayrıntılı bir açıkalama yapacak.
Buradan bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası ve geleceği için çalışmak zorundasınız. Birlerinin baskısı altında kalmayınız. Doğu ve güneydoğudan bu konuda gelen şikayetler var. O nedenle bütün kamu görevlilerinin dikkkatini çekmek benim grevimdir.
Türkiye'nin adının dünyada, demokrasisi gelişmiş bir ülke olarak duyurması için seçimin üzerine gölge düşmemeli. Tekrar kamu görevlilerini uyarıyorum, lütfen herkes görevini yapsın."
NTV
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