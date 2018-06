Kılıçdaroğlu: Kavgasız bir Türkiye istyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Türkiye ile ilgili hayallerini anlattı ve hak, hukuk ve adaleti gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini söyledi.İnsanı insandan ötürü seveceklerini, bütün insanları kucaklayacaklarını, rahmeti bol Ramazan ayında sevgiye ve huzura özlem duyulduğunu, gerginlik istemediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Müslüman dünyasında kan akmasın istiyoruz. Adaleti yakalamak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Her zaman insana saygı duydum. Her zaman insanların kötülüklerden uzak durması, insanların kazanılması için mücadele ettim" diye konuştu.Sevgiyi, barışı egemen kılmak için mücadele ettiğini, siyasete atıldıktan sonra da aynı felsefeyle mücadele gösterdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Bu ülkeye demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü, can ve mal güvenliğini getirmek hepimizin görevidir. Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı , Millet İttifakı'nı da parlamentoda çoğunluk olarak gördüğümüz zaman göreceksiniz ki bu ülkeye, barışı huzuru kardeşliği getireceğiz. En ufak bir endişem yok. Kavgasız bir Türkiye, barış içinde yaşayan, kimsenin ötekileştirilmediği, inanç özgürlüğünün olduğu, kadın erkek eşitliğinin olduğu, annelerin umutla çocuklarını okula gönderdiği bir Türkiye istiyoruz"Herkesin çalıştığı, aş ve iş sahibi olduğu bir Türkiye arzuladıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, her evde tencerenin kaynadığı, yoksulluğun olmadığı, barış içinde güçlü bir Türkiye vadettiklerini bildirdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Adalet, soylu bir kavramdır. Adalet devletin temelini oluşturur, insanın adaletten uzaklaşması kadar acı bir şey yoktur. Adalet bir kutup yıldızı gibidir, yerinde sabit durur fakat bütün kainat onun etrafında döner. Hak, hukuk ve adalet aynı kavramlardır" dedi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da üreten bir Türkiye hayal ettiklerini, bunun için de belediye olarak konteyner, park bahçe mobilyası ve asfaltı kendilerinin ürettiğini anlattı.Yaşlı bakım evlerinin, eğitim kurumlarının model olduğunu belirten Uysal, 21 bin insana sürdürülebilir sosyal hizmet verdiklerini aktardı.SPUTNİK