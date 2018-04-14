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Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah insanlık suçudur

Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah insanlık suçudur.15865
  • Giriş : 14.04.2018 / 10:35:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriye’ye yapılan operasyon ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, batılı güçlerin Suriye'de düzenlediği operasyonla ilgili yorumda bulundu.

 Kılıçdaroğlu,“Türkiye çok dikkatli olmalı... Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli.” yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca “sorunumuzu kendimiz çözecek kapasitedeyiz” dedi.

'Kimyasal silah cevapsız bırakılmamalı'

Türkiye'ye önceden haber verildi!

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