Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah insanlık suçudur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, batılı güçlerin Suriye'de düzenlediği operasyonla ilgili yorumda bulundu.
Kılıçdaroğlu,“Türkiye çok dikkatli olmalı... Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli.” yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca “sorunumuzu kendimiz çözecek kapasitedeyiz” dedi.
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