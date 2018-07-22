Kılıçdaroğlu: Kin duymayacağız
Antalya Elmalı'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamasında barış mesajları verdi ve 'Asla kin tutmayacağız, kinden yana olmayacağız' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asla kin tutmayacağız, kinden yana olmayacağız. İnsandan, sevgiden ve hoşgörüden yana olacağız" dedi.
Bazı temaslardan bulunmak üzere Antalya'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Elmalı ilçesinde Abdal Musa Anma Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, abdalların Anadolu kültürünün en önemli unsularından olduğunu söyledi.
Abdalların bilimin ışığına inandıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, abdalların iyiliği ve hoşgörüyü de topluma öğrettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, abdalların zulme karşı durarak adaleti savunmanın yanı sıra ahlakı toplumun her kesimine yaydığını dile getirdi.
Abdalların insanı Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak gördüklerine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Havalimanı'nda partililer tarafından 'Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu' pankartı ile karşılandı.
"Kadın erkek ayrımı asla yapmadılar. İnsanı önemli bir değer olarak gördüler. Bugün andığımız Abdal Musa'nın bu topraklar için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Tüm abdalların Anadolu'da, Balkanlar'da, Nil havzasında ve Mezopotamya'da ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Bu kültür yok edilmek istendi ama başaramadılar. Çünkü bu kültürün kökeninde insan sevgisi ve adalet var. Bu kültürün, insanlık yaşadığı sürece yok olmayacağını bütün evren biliyor. Asla kin tutmayacağız, kinden yana olmayacağız. İnsandan, sevgiden ve hoşgörüden yana olacağız".
Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmadan, insanı insan olarak, tanrının yarattığı en değerli varlık olarak bildiğimiz ve gönlümüz insan sevgisiyle dolduğu sürece bu topraklara barışı ve kardeşliği egemen kılacağız. Birlikte yaşamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız var. Hepimizin bu ülkenin caddelerinde gönül rahatlığıyla gezmeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
SPUTNİK
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