CHP lideri Kılıçdaroğlu, kritik isimle görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik görüşme. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransız Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüştü.
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