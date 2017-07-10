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Kılıçdaroğlu Maltepe Cezaevi'nde!

Kılıçdaroğlu Maltepe Cezaevi'nde!.25830
  • Giriş : 10.07.2017 / 11:03:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe cezavine geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun yattığı Maltepe cezavine geldi.

CHP yürüyüşüne kaç kişi katıldı?

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