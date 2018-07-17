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Kılıçdaroğlu: Meclis yetkileri savunacağız

Kılıçdaroğlu: Meclis yetkileri savunacağız.16742
  • Giriş : 17.07.2018 / 09:14:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter mücadele hakkında konuştu.

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Büyüyen Beşik

CHP'de kongre için imzalar toplanmaya başladı. Bu kritik dönemde gerçekleştirilen MYK toplantısında konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter mücadeleyi güçlendirme çağrısı yaptı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP MYK, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat süren toplantıda yerel seçim çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan değişiklikleri içeren kararnameler masaya yatırıldı.

MYK’da yeni sistemde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden dolayı rahatsızlıklar dile getirilirken, bu kararnamelerin Meclis’i devre dışı bırakmaya yönelik bir uygulama olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin Meclis yetkilerini kararlı bir şekilde savunmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, kurmaylarına, 'Meclis’in etkin bir şekilde çalıştırılması ve alanın kararnamelere bırakılmaması' konusunda talimatlar verdi.

Kılıçdaroğlu kurmaylarından, CHP’nin önümüzdeki dönem 'Türkiye’nin temel sorunları ile mücadelesinde reçete olacak nitelikte bir manifesto' hazırlamalarını istedi. Kılıçdaroğlu, “Parlamenter mücadele konusunda etkin bir şekilde Meclis’in yetkilerini savunacağız. Parlamentodaki muhalefet, toplumsal mücadelenin öncüsü olur. O nedenle parlamenter mücadele güçlendirilmeli” dedi.

CHP, parlamentoda kararlı mücadele temelinde muhalefet partileri ile temas kuracak. CHP’nin temas kuracağı partiler arasında AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı’nda bulunan MHP de yer alacak.

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