Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile görüşecek
Siyasi partilerin aday belirleme süreci devam ederken yarın kritik bir görüşmenin daha gerçekleşeceği öğrenildi.
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na 24 Haziran seçimleri için ittifak görüşmesi yürütmesi konusunda tam yetki verdi. Tam yetki alan Kılıçdaroğlu, ilk görüşmesini bugün 13.00’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacak.
CHP PM, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde hangi yöntemin uygulanacağına karar vermek için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla olağanüstü toplandı. Yaklaşık 4 saatlik toplantıda 40 PM üyesi söz aldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda, ittifak görüşmelerinden dolayı, milletvekili adaylarının “ön seçim” yerine, merkez yoklaması yöntemiyle belirlenmesine ilişkin MYK önerisi tartışıldı. Bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
GÜL’E İTİRAZ İNCE’YE YEŞİL IŞIK
Toplantıda, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı aday olacağına ilişkin iddialar üzerine tartışmalar yaşandı. Cumhurbaşkanı adayını Meclis grubunun belirleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şu ana kadar hiçbir aday empozesi mevcut değil” dedi. PM üyelerinin çoğunluğu partili bir adayla cumhurbaşkanlığı seçimlerine girilmesi gerektiğini savunarak, Gül’e itiraz etti ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin CHP’nin adayı olması gerektiğini dile getirdi. PM üyeleri, Gül’ün bugüne kadar Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’a yönelik herhangi bir tavır göstermediğini söyleyerek, Gül’ün aday olması halinde CHP’nin politik çizgisini kaybedeceğini ve parti tabanında kopmaların olacağını anlattı.
KILIÇDAROĞLU’NA TAM YETKİ
Toplantıda ittifak görüşmeleri de masaya yatırıldı. Seçimlere katılmaya hak kazanan ve cumhur ittifakı dışında kalan yedi partinin sıfır baraj ittifakı oluşturması konusunda ağırlıklı bir görüş ortaya çıktı. Konuşmaların ardından, milletvekili adaylarının belirlenmesi ve ittifak görüşmelerini sürdürmesi için Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi. Öte yandan CHP’den milletvekili aday adaylığı başvuru ücreti 11 bin lira olarak belirlendi. Milletvekilliği adaylıkları için başvurular 30 Nisan’da başlayacak ve 7 Mayıs’a kadar devam edecek.
İSİMLERE TAKILMAMA EĞİLİMİ
Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı adayının tespiti gibi bir konunun gündeme gelmediğini belirterek, “Muhtemel bütün adaylar çerçevesinde PM üyelerimiz değerlendirmeler yapmıştır. PM’de ortaya çıkan irade birliği, ‘sonuç alacak modelleri ciddi biçimde değerlendirip hayata geçirmek gerekir’ noktasındadır. İsimlere takılmama konusunda Parti Meclisi’nde bir ağırlıklı görüş ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
KİLİTLERİ AÇACAK ANAHTAR
“CHP’nin Cumhurbaşkanı aday profili nedir?” sorusu üzerine Tezcan, demokrasiye sahip çıkacak, kutuplaşmayı yok edecek, toplumsal uzlaşmayı sağlayacak, Türkiye’de huzuru tesis edecek, herkesi kucaklayacak, demokrasinin, TBMM’nin güçlü olmasını isteyen, kuvvetler ayrılığına saygılı, “yok edilen” demokrasiyi yeniden kurma konusunda ön açan bir Cumhurbaşkanı profili istediklerini söyledi. “Bu saydığınız özellikler doğrultusunda, Abdullah Gül’den bu sonucu alacağınızı görseniz Gül’den yana oy kullanır mısınız?” sorusuna karşılık Tezcan, “Bunlar tartışmaları ittifak süreci içinde belli bir noktaya kilitleme sorularıdır. Biz hiçbir biçimde süreci belirli bir noktaya kilitlemiyoruz. Kilitlenmek süreci yönetememek demektir. Bütün kilitleri açacak anahtarlarla çok geniş bir süreç yöneteceğiz” dedi.
KILIÇDAROĞLU, AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.
DİĞER HABERLER
Salona beraber girdiler
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, salona beraber
Bahçeli'den çok sert 'Gül' mesajları
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu
HDP: Seçime kendi adayımızla gireceğiz
Halkların Demokratik Partisi'nden seçime ilişkin açıklama geldi.
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile görüştü
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile görüştü.