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Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek.18910
  • Giriş : 20.04.2018 / 12:41:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile görüşecek. CHP lideri, amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreninde İnce ile bir araya gelmişti.

İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.

Kabülde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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