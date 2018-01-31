Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek 36. Olağan Kurultay'da adaylığını açıklayan Muharrem İnce ile görüştü.
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesinde Muharrem İnce'nin dışında, Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve Eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını koydu.
Muharrem İnce seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirirken, "Ecevit İnönü'yü nasıl yendiyse ben de Kılıçdaroğlu'nu öyle yeneceğim." sözleriyle iddialı bir açıklama yapmıştı.
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