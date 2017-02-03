Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz daveti
Darbe girişiminin önemli isimlerinden olan Fethullahçı Terör Örgütü'nün firari imamı Adil Öksüz ile ilgili sarfettiği sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bildiklerini anlatmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adil Öksüz neden serbest bırakıldı? Bir bilgimiz var ama açıklayamıyorum" sözlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan davet geldi.
Karar gazetesinde yer alan habere göre, bu sözler üzerine Ankara Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'nun avukatları ile iletişime geçti. Kılıçdaroğlu'na bilgi vermesi için davette bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun yazılı yanıt vereceği ileri sürüldü.
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