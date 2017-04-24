Kılıçdaroğlu'nun o töreni için açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, soruşturma için Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir Bandırma 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyareti sırasında askeri törenle karşılanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı inceleme başlatmıştı.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Midilli açıkların tekne battı: 5 kişi öldü!
Midilli açıklarında batan teknede bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaretten ettiği iddia edilen E.T. tutuklandı.
Selanik'te Türk konsolosluğuna saldırı!
Selanik'te Türk konsolosluğuna molotof kokteyli saldırı yapıldı.