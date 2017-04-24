Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'nun o töreni için açıklama

Kılıçdaroğlu'nun o töreni için açıklama.25966
  • Giriş : 24.04.2017 / 11:03:00
  • Güncelleme : 24.04.2017 / 11:03:35

Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için bakanlık harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, soruşturma için Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir Bandırma 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyareti sırasında askeri törenle karşılanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı inceleme başlatmıştı.

HABERTURK

Baharda zindelik veren 8 besin

AYM'nin 55. yılı için Anıtkabir'e ziyaret

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Midilli açıkların tekne battı: 5 kişi öldü!

Midilli açıkların tekne battı: 5 kişi öldü!

Midilli açıklarında batan teknede bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaretten ettiği iddia edilen E.T. tutuklandı.

 

Atama kararlar Resmi Gazete'de!

Atama kararlar Resmi Gazete'de!

Bakanlıklara yapılan atama kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul'da elektrikler kesilecek!

İstanbul'da elektrikler kesilecek!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara BEDAŞ'tan kötü haber geldi.

 

Mersin'de fırtına: 1 ölü

Mersin'de fırtına: 1 ölü

Mersin'de çıkan fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Selanik'te Türk konsolosluğuna saldırı!

Selanik'te Türk konsolosluğuna saldırı!

Selanik'te Türk konsolosluğuna molotof kokteyli saldırı yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya