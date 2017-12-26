Kılıçdaroğlu'na FETÖ şoku!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın akademik yapılanmasına yönelik yürütülen dava kapsamında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HÜRRİYET
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