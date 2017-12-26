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Kılıçdaroğlu'na FETÖ şoku!

Kılıçdaroğlu'na FETÖ şoku!.19199
  • Giriş : 26.12.2017 / 16:32:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul'a hapis cezası verildi.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın akademik yapılanmasına yönelik yürütülen dava kapsamında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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