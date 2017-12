Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı'ndan yanıt!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki sözlerine jet hızıyla cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'Sen bittin' sözlerini eleştidiği Süleyman Soylu açıklama yaptı.Canlı yayın sürerken Soylu'dan açıklama geldi: Yalan söylüyor...CHP lideri Kılıçdaroğlu, NTV'de canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'sen bittin' sözlerine son derece sert bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ben ona yanıt vermedim. Yanıt vermeye değmez çünkü. Ama grup başkanvekillerimiz ağzının payını verdi. İçişleri Bakanlığı'nda oturacak beni tehdit edecek. Ben de ona pabuç bırakacağım. Sen kimsin ki beni tehdit ediyorsun. Değmez bile. Sırf sarayın gözüne girmek ve koltuğunu sağlamlaştırmak işin bu yola başvuruyor. Belediye başkanımızı görevden alıyor. Bunların hepsinin hesabı yargı önünde sorulacak. Bir insan bulunduğu koltuğun hakkını vermeli. Yargı kararlarına rağmen birisini görevden alıyorsanız birilerinin talimatıyla bunu yapıyorsunuz demektir. Bir kişi çok sık parti değiştirirse, o kişinin kişiliği her zaman tartışma konusu olur. Özgür Özel gensoru tarihine kadar süre verdi. Açıklamaları yapacak. Düne kadar Fetullah Gülen’e övgüler düzen ve düne kadar Erdoğan hakkında ağza alınmayacak şeyler söyleyen biri nasıl olur da 180 derece dönüp içişleri bakanlığı koltuğuna oturur. Dün söylediğini bugün nasıl yalarsın? Bu tür inşaları siyasette muhatap almak da doğru değil. Bunla kendi çukurlarında debelenip durular.Kılıçdaroğlu, görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi için de şöyle konuştu: "Her belediye başkanı hakkında inceleme de yapılabilir, soruşturma da yapılabilir. Biz özel bir eleştiri getirmedik inceleme yaptılar diye. Hiç itirazımız yok. İçişleri Bakanı'nın saydığı unsurların tamamından belediye başkanı hakkında soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmiş. Her soruşturma yapılan belediye başkanı niye açığa alınır, o zaman hepsini açığa alsınlar. Yeniden soruşturabilirsiniz. Bir değil en az 4 konu orada var. Ben konuşmadan önce Battal Bey'e sordum, o da getirdi dosyayı teslim etti. Mahkeme kararları ve iddiaları tek tek koydu. Mahkeme kararı var, nasıl ikna olmayacağım. Siz Man Adası'nı tartışmadan uzak tutmak ve İçişleri Bakanı olarak koltuğunuzu sağlam tutmak için böyle bir olaya başvuruyorsunuz. Ben bizim belediye başkanlarımızın iyi görev yaptıklarını düşünüyorum. 1 belediyemize gelen müfettiş sayısı 100'ü geçti. Bir oda ayırın, bütün belgeleri verin dedim. İki mesaj verdim, bir, harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. İki, hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Hatta size oy vermeyen varsa oraya daha fazla hizmet götürün. Yolsuzluk varsa bize söylesinler en çok biz gideriz yolsuzluğun üzerine.Kılıçdaroğlu'nun canlı yayını sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıkalamalara Twitter üzerinden tepki gösterdi. Soylu şunu yazdı: "Canlı yayında şu anda KK alenen ATAŞEHİR konusunda yalan söylüyor. “İddiaların hepsi açık söylüyorum hepsi mahkeme kararıyla takipsizlik verildi.”dedi. Eğer böyleyse ben istifa edeceğim. Değilse sen istifa edecekmisin???"HÜRRİYET