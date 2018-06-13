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Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası

Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası.16742
  • Giriş : 13.06.2018 / 15:22:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' iddiası ile ilgili ceza geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' iddiasından dolayı ceza geldi  Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 142 bin TL tazminatı faizi ile ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man  Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası  karara bağlandı.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı  Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, açılan tazminat davasını kısmen  kabul ederek, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira  manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye,  10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a haksız fiil tarihi olan 5  Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı  Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi, dava unsuru olan 5 Aralık 2017 tarihli konuşmada  Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarfedilmediğinden Mustafa Erdoğan  yönünden açılan davanın ise reddine hükmetti.

Dava dilekçesinden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen,  kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci'nin avukatları tarafından  hazırlanan dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5  Aralık'ta Ankara Arena Spor Salonunda düzenlenen "5 Aralık Eşitlik ve Adalet  Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmaya yer verilmişti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çocuklarını,  kardeşini ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı  ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.

Davalı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, daha önce defaatle tekrar ettiği  gerçek dışı beyanlarını yinelediği ve sistematik şekilde Erdoğan ve ailesine  alenen saldırıda bulunduğu anlatılarak, "Tamamıyla müvekkillerimi yıpratma amaçlı  siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla  birlikte davalı, gerek grup toplantısında gerekse 5 Aralık Eşitlik ve Adalet  Kadın Buluşması konuşmasını milyonların huzurunda söylediğinden, bu durumun  getirdiği hukuki ve cezai yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir."  ifadelerine yer verilmişti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmasının kendisine hakaret  ve iftirada bulunma hakkı vermeyeceğinin, anayasa, yasalar ve Yargıtay  içtihatlarıyla anlatıldığı dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 500 bin lira,  oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü  Osman Ketenci için de 250'şer bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

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