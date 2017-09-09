Kılıçdaroğlu'na saldıran terörist öldürüldü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin ziyareti sırasında konvoyuna saldırı düzenlenen Göksel Tiryaki'nin Kağızman'da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kağızman kırsalında 31 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya karşı hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlik tespiti için çalışma yapıldı. Teröristlerin "Cemil" kod adlı Yunus Kamış, "Bawer" kod adlı İdris Güzel, "Andok/Siyabent" kod adlı Göksal Tiryaki ve "Mazlum" kod adlı Fırat Sevinç olduğu tespit edildi.
Çavuş Ali Gökçe'nin şehit edildiği ve Artvin'in Ardanuç ilçesinde 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırılara katıldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.
HÜRRİYET
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