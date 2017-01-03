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Kılıçdaroğlu'na suikast için önlem!

Kılıçdaroğlu'na suikast için önlem!.9781
  • Giriş : 03.01.2017 / 14:44:00

Suikast iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi.

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Kılıçdaroğlu için yapılan suikast iddialarına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi. Bahçeli, kendi koruma sayısı hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağı iddiası üzerine vakit kaybetmeden telefonla Başbakan Binali Yıldırım CHP liderini uyarmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarı iddialarıyla ilgili, "Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının yoğunlaştığına dair bilgiler gelmiştir. Herkes inandığı yolda kararlı bir şekilde ilerleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Bizim koruma sayımız şu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise zırhlı araç tahsis edildiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grubunda konuştu. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, kendisi ve Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarı iddiasıyla ilgili şöyle konuştu: Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının yoğunlaştığına dair bilgiler gelmiştir. Herkes inandığı yolda kararlı bir şekilde ilerleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum.

Bizim koruma sayımız şu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere bir zırhlı araç vereceğine dair bilgiler ulaşmıştır. Ben şahsen bizim böyle bir talebimiz olmadığını, bundan vazgeçmelerini kendilerine salık verdim. Liderler hep bir araya geliyorlar. Sık sık gelmekle terör önlenmez. Alınan kararları sonuna kadar takip etmekle terör önlenir.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU'NA SUİKAST UYARISI

Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül'ün haberine göre, başta ana muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarının arttığı uyarısı iletildi. Çok gizli tutulan uyarının bizzat Başbakan Binali Yıldırım’dan geldiği ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de aynı yönde bilgilendirilmiş olabileceği belirtilmişti. 

KILIÇDAROĞLU'NA ZIRHLI ARAÇ

CNNTürk'ün haberine göre suikast ihbarı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi. 

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