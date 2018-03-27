Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, bölgesel sorunların saptanması konusunda çalışma yapmak üzere başdanışmalığa atandı.
TRT
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