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Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman.15865
  • Giriş : 27.03.2018 / 17:39:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, bölgesel sorunların saptanması konusunda çalışma yapmak üzere başdanışmalığa atandı.

TRT

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