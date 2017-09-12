Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı!.12236
  • Giriş : 12.09.2017 / 12:33:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 12 Eylül ile ilgili mesaj yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül ile ilgili yayınladığı açıklamasında Türkiye'yi kaostan kurtaracak şeyin darbeler değil demokrasi ve hukukun olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi kaostan  kurtaracak şeyin darbeler değil, demokrasi ve hukuk olduğunu belirterek, "Ne  askeri ne sivil darbe, yaşasın tam demokratik Türkiye!" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 12 Eylül  darbesinin 37. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ülkeyi kaostan kurtaracak şey  darbeler değil, demokrasi ve hukuktur. Ne askeri ne sivil darbe, yaşasın tam  demokratik Türkiye!" ifadelerini kullandı.

TRT

Hükümeten Macaristan'a kritik ziyaret

Ankara Adliyesi'nin önünde kavga: 3 yaralı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AB Bakanı'ndan açıklama geldi

AB Bakanı'ndan açıklama geldi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu!

Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu.

 

Baykal'dan gündem değiştiren iddia

Baykal'dan gündem değiştiren iddia

CHP'nin en tecrübeli milletvekili Deniz Baykal, erken seçim için tarih verdi.

Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaptı.

 

Erdoğan: Beyinlerimizi kaptırıyoruz!

Erdoğan: Beyinlerimizi kaptırıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim ve eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Zühtü Arslan'a sahip çıktı

Kılıçdaroğlu, Zühtü Arslan'a sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olan Anayasa Mahkemes


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya