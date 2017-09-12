Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül ile ilgili yayınladığı açıklamasında Türkiye'yi kaostan kurtaracak şeyin darbeler değil demokrasi ve hukukun olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi kaostan kurtaracak şeyin darbeler değil, demokrasi ve hukuk olduğunu belirterek, "Ne askeri ne sivil darbe, yaşasın tam demokratik Türkiye!" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 12 Eylül darbesinin 37. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ülkeyi kaostan kurtaracak şey darbeler değil, demokrasi ve hukuktur. Ne askeri ne sivil darbe, yaşasın tam demokratik Türkiye!" ifadelerini kullandı.
TRT
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