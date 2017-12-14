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Kılıçdaroğlu'ndan 82. il teklifi!

Kılıçdaroğlu'ndan 82. il teklifi!.19199
  • Giriş : 14.12.2017 / 17:21:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli bir açıklamada bulundu.

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Cumhuriyet Hak Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif sundu. Kılıçdaroğlu'nun İnegöl'ün ilçesinin il olması için verdiği teklif TBMM'nin sırasına girdi.

CHP lideri ile CHP Grup Başkanvekillleri ve Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun imzasını taşıyan ortak teklifte, Bursa ve Kütahya’dan ayrılacak 6 ilçenin İnegöl’e bağlanması öngörüldü.

Teklifte İnegöl’e bağlanacak ilçeler, “Keles, Domaniç, Kurşunlu, Alanyurt, Yenice ve Kemalpaşa” olarak düzenlendi. Teklifin gerekçesinde, İnegöl’ün Bursa’ya 40 kilometre, Yenişehir Havalimanı’na 25 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve 255 bin nüfusa sahip olduğu vurgulandı.

SANAYİDEN MOBİLYAYA KÖFTEDEN KAPLICAYA

Gerekçede, “Ülkemizin önemli bir sanayi merkezi olan İnegöl, TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre Türkiye’nin 16’ncı büyük sanayi merkezidir. İnegöl mobilyası artık dünya çapında bilinen bir marka haline gelmiştir. Yemekte İnegöl Köftesi, turizmde Oylat kaplıcaları, tarımda İnegöl ayçekirdeği, kültürel alanda ülkemizin ilk sivil mehteri olan Tarihi İnegöl Mehteri, şifa kaynaklarında Elmaçayır, Kozluca, Özlüce, Konurlar, Eskikaracakaya ile markalaşarak hızla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir” denildi.

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